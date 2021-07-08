19-летнего брянца будут судить за попытку создать экстремистское сообщество

19-летнего жителя Брянской области будут судить за попытку создать экстремистское сообщество. По версии следствия, в феврале прошлого года молодой человек разработал план. Основной целью организации он представлял совершение преступлений против людей, выделенных по национальному признаку. Парень продумал структуру сообщества и распределили обязанности между его участниками, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

С февраля 2020-го по январь 2021 года молодой человек общался в соцсетях и лично. И искал людей для осуществления своего замысла.

- По независящим от обвиняемого обстоятельствам его умысел по созданию экстремистского сообщества не был доведен до конца, в связи с его задержанием сотрудниками правоохранительных органов, - говорят следователи. - Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Брянской области.

Уголовное дело на молодого человека в ближайшее время направят в суд. По статье ему грозит до 10 лет колонии.

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