В Мглинском районе будут судить водителя за смертельное ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Мглинском районе. Обвиняемым по нему проходит 46-летний водитель. Авария случилась 3 мая в три часа дня на дороге Ветлевка – Вормино, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, пьяный водитель "Шевроле Авео" не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. 35-летний пассажир иномарки умер от полученных травм в больнице.

- Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорят в полиции. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Уголовное дело направили в Мглинский районный суд.

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