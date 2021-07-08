В Мглинском районе будут судить водителя за смертельное ДТП

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
В Брянской области завершили расследование уголовного дела о смертельном ДТП в Мглинском районе. Обвиняемым по нему проходит 46-летний водитель. Авария случилась 3 мая в три часа дня на дороге Ветлевка – Вормино, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
По версии следствия, пьяный водитель "Шевроле Авео" не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. 35-летний пассажир иномарки умер от полученных травм в больнице.
- Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - говорят в полиции. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.
Уголовное дело направили в Мглинский районный суд.
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