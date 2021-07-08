Под Брянском байкер влетел в иномарку

Под Брянском утром в четверг, 8 июля, столкнулись мотоцикл и легковая иномарка. Инцидент спровоцировал внушительных размеров затор на участке. Информация об этом появилась в одном из сетевых автомобильных онлайн-сообществ.

Пост разместил очевидец в 08.12. Он уточнил, что автоавария произошла в селе Супонево, у поворота на Антоновку.

"Пробка в обе стороны", - предупредил водителей брянец.

Сообщение автор проиллюстрировал видео. Видно, что байкер влетел в автомобиль марки "Хонда". И мотоцикл, и машина получили механические повреждения.

Есть ли пострадавшие в ДТП - неизвестно. В Госавтоинспекции пока не прокомментировали происшествие.

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