В горящей многоэтажке в Брянске погибла женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В горящем пятиэтажном доме в центре Брянска погибла женщина. Пожар случился около девяти часов вечера в среду, 7 июля, в доме №65 на проспекте Ленина, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали четыре пожарные машины и две автолестницы. Оказалось, что загорелась квартира н третьем этаже. В 21.37 пожарным удалось потушить открытый огонь.

- Из подъезда эвакуировали 11 человек, - говорят в спасательном ведомстве. - Из них семерых жильцов спасли с помощью дыхательных масок.

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