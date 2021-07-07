В Брянске за шесть месяцев пьяные водители устроили 44 ДТП. Больше всего аварий с нетрезвыми водителями произошло в Бежицком и Советском районах-по 14. Отмечают тенденцию к снижению количества аварий с участием пьяных автомобилистов на 45,7 процентов, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Наиболее аварийным днем недели по общему числу «пьяных» ДТП стала суббота. В этот день зарегистрировали 12 автоаварий. По временному интервалу выделили периоды ДТП. С 00.00 до 02.00 произошло 7 ДТП, и с 20.00 до 22.00 – 6 ДТП.

Также первом полугодии этого года зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей с признаками опьянения. В результате 13 участников дорожного движения получили травмы различных степеней тяжести, погибших нет. Число ДТП возросло на 11,1 процента, количество раненых сократилось на – 18,8 процента.

Кроме того, за прошедшие шесть месяцев на городских автодорогах произошло 34 ДТП с участием нетрезвых водителей, в результате которых машины получили механические повреждения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».