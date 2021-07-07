Между брянским Сельцо и Жуковским районом построят новую дорогу. Ее протяженность составит 500 метров, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Пройдет новая магистраль через деревню Красный Бор.

Новая дорога позволит приступить к капитальному ремонту участка трассы, который проходит в районе деревни Большак.

Дорогу размыло во время сильных дождей. После этого здесь частично перекрыли движение. Оперативно провели работы для безопасного проезда транспорта. Но чтобы полностью отремонтировать магистраль, нужно полностью ее перекрыть. Это станет возможно только после строительства объезда через деревню Красный Бор.

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