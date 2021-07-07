В брянских Клинцах построят школу на 500 мест. Фото: "Клинцы Инфо".

В брянских Клинцах построят школу на 500 мест, сообщает издание «Клинцы Инфо». Соответствующее постановление губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал 1 июля.

В приложении к постановлению также указали объекты, которые построят по государственной программе «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения». Это школа на 500 мест в Клинцах, которую возведут в 2024 году и школа в Клинцовском районе, ее построят в 2025 году.

В 2016 году глава администрации города Клинцы Сергей Евтеев анонсировал строительство школы на 1000 мест. Тогда ожидалось, что школа должна была быть построена к 1 сентября 2018 года.

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