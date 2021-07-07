В Навлинском районе делают объезд размытой ливнем дороги

Сейчас с боку от разрушенной трассы укладывают бетонные плиты. Фото: ГТРК "Брянск".

В Навлинском районе делают объезд размытой ливнем автомобильной дороги «Райцентр-Пролысово». Сейчас с боку от разрушенной трассы укладывают бетонные плиты. В ближайшее время по ним пустят общественный транспорт, сообщает ГТРК «Брянск».

На месте провала в 10 метров временно установят деревянный мост. Затем восстановят и саму проезжую часть.

На территорию Брянской области 27 июня обрушился грозовой фронт. От разгула природной стихии пострадали два легковых автомобиля. Кроме того, региональное МЧС зафиксировало падение больше 50 деревьев. Тогда же вода размыла дорогу местного значения между селом Пролысово и деревней Алешенка.

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