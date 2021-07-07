В Брянске 30 детей-сирот получили ключи от новых квартир

В Брянске в среду, 7 июля, 30 детей-сирот и те, кто остался без попечения родителей, получили ключи от новых квартир.

За последние шесть лет в области во всех муниципальных образованиях для данной категории жителей закупили почти две тысячи квартир. Больше 70 процентов приобрели на первичном рынке. На эти цели из бюджета области выдели больше 1,7 миллиарда рублей, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Также для этого увеличивают финансирование и привлекают застройщиков на работы по возведению социально ориентированного жилья.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».