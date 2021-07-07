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Общество7 июля 2021 16:40

В Брянске 30 детей-сирот получили ключи от новых квартир

На эти цели выделили больше 1,7 миллиарда рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске в среду, 7 июля, 30 детей-сирот и те, кто остался без попечения родителей, получили ключи от новых квартир.

За последние шесть лет в области во всех муниципальных образованиях для данной категории жителей закупили почти две тысячи квартир. Больше 70 процентов приобрели на первичном рынке. На эти цели из бюджета области выдели больше 1,7 миллиарда рублей, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Также для этого увеличивают финансирование и привлекают застройщиков на работы по возведению социально ориентированного жилья.

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