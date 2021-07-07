В Брянске церковную лавку из Пролетарского сквера перенесли на улицу Институтскую

В Бежицком районе Брянска церковную лавку из Пролетарского сквера перенесли на улицу Институтскую. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Бежицком районе Брянска церковную лавку из Пролетарского сквера перенесли на улицу Институтскую. Сейчас она стоит на месте снесенных бараков. Скорее всего, здесь построят храм.

Построить церковь в Пролетарском сквере пытались еще в середине 90-х годов, сообщает Bryansk.news. В 1995 году церковь даже установила на месте возведения храма крест. Но данным атрибутом местные жители распорядились по-своему. Летом 2010 года епископ Брянский и Севский Феофилакт заложил и освятил закладной камень будущего храма. Но и его пустили на хозяйственные нужды рабочие передвижного зооцирка. Им подпирали фургон обезьянника.

Сейчас Пролетарский сквер капитально ремонтируют. Под давлением общественности при утверждении плана реконструкции храм вычеркнули. В сквере строят новый фонтан, поставят лавочки, сделают освещение. Оборудуют детскую площадку.

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