Восемь месяцев на брянской фирме работникам не платили зарплату. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Работникам брянской фирмы задолжали 15, 4 миллиона рублей. Восемь месяцев трудящиеся на АО «Брянскгипроводхоз» не получали зарплату. По данному факту завели уголовное дело.

По версии следствия, с ноября 2020 года по июль 2021 года руководство акционерного общества не выплачивало заработную плату 121 работнику.

- Преступление выявили работники прокуратуры региона, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Уголовным законом за совершение данного преступления предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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