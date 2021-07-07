В Брянске суд не отменил арест автомобиля брата арестованного полицейского Мкртчяна

В Брянске суд оставил под арестом автомобиль «Лексус», принадлежащий брату арестованного подполковника полиции Армена Мкртчяна. Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске суд оставил под арестом автомобиль «Лексус», принадлежащий брату арестованного подполковника полиции Армена Мкртчяна. По предположению следствия, внедорожник был приобретен за деньги, полученные в результате совершения коррупционных преступлений. Об этом сообщают «Брянские новости».

Машину арестовали на основании постановления Советского районного суда Брянска. В суде установили, что право собственности формально зарегистрировано на брата обвиняемого.

Брат Армена Мкртчяна попытался обжаловать решение об аресте и его продлении. Он сослался на то, что «Лексус» принадлежит ему, а не обвиняемому. Однако областной суд не стал отменять обеспечительные меры.

Напомним, Армена Мкртчяна обвиняют в получении через посредника взятки в размере 60 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за выставление положительной оценки за теоретическую часть квалификационного экзамена на право управления транспортным средством категории «В» без его фактической сдачи в установленном порядке. Также подполковнику вменили злоупотребление своими должностными полномочиями.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».