Жителям Жирятинского района выставили счет за полив несуществующих огородов

Жителям многоквартирных домов села Воробейня Жирятинского района незаконно начислили плату за полив несуществующих огородов. Они пожаловались в прокуратуру. Во время проверки установили, что водоснабжающая организация МУП «Жирятинское ЖКУ» в квитанцию по оплате коммунальных услуг за май жильцам двух многоквартирных домов включила плату за полив огорода в размере 702 рубля. Но на территории домов заявителей нет приусадебных участков. Плату начислили незаконно.

- В целях защиты прав заявителей прокуратура района внесла в адрес директора МУП «Жирятинское ЖКУ» представление, - сообщают в пресс-службе ведомства. - Рассмотрение акта реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле.

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