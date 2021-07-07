От Брянской области на Олимпиаду в Токио едут Илья Бородин и Илья Иванюк

Пловец Илья Бородин и легкоатлет Илья Иванюк от Брянской области едут на Олимпиаду в Токио. Фото: Центр спортивной подготовки Брянской области.

Два спортсмена из Брянской области вошли в Олимпийскую команду страны для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио. Это - пловец Илья Бородин и легкоатлет, прыгун в высоту Илья Иванюк.

Илья Бородин занимается у тренера Марины Свистак в спортивной школе «Дельфин». Он - чемпион Европы по плаванию. Спортсмен в мае выиграл первую в истории России золотую медаль в комплексном плавании на крупных международных турнирах, включая чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры.

Илья Иванюк - призер чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в прыжках в высоту. Спортсмен тренируется в Смоленске под руководством Александра Станиславовича Мухина. Также в Брянске занимается у Владимира Витальевича Соколова. С 2018 года включен в состав Центра спортивной подготовки Брянской области.

Олимпийский комитет России опубликовал окончательный состав Олимпийской команды. С ним можно ознакомиться здесь. В Японию едут 335 российских спортсменов -150 мужчин и 185 женщин. XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

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