В Брянской области от коронавируса за сутки умерли еще 7 человек

В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще семь человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 585 брянцев, сообщили в региональном оперативном штабе в среду,7 июля.

За прошедшие 24 часа инфекцию выявили у 325 пациентов. Справились с коронавирусом 167 человек. За сутки провели 0 исследований.

Всего с начала пандемии ковид-19 подтвердили у 46766 человек. Среди них прибавился один иногородний. Теперь их 71 человек. Общее количество ПЦР-тестов - 624894.

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