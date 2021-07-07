В брянских Клинцах автомобилист повредил голову пешеходу в ДТП

В брянском городе Клинцы пешеход-нарушитель угодил под автомобиль. Инцидент произошел на улице Ленина ночью во вторник, 6 июля. Пострадавшему потребовалась госпитализация, сообщают в УГИБДД по региону.

Случаем занимаются правоохранители.

Предварительная проверка установила, что 33-летний пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте - слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ-2105. Причем неподалеку есть регулируемая «зебра».

- У пострадавшего медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы, - уточняют в Госавтоинспекции.

Напомним, всего за сутки в регионе зарегистрировали два автоаварии. В них различные травмы получили три человека.

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