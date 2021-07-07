В столкновении мотоблока и ГАЗа под Брянском пострадали два человека

Два человека пострадали при столкновении грузовика и мотоблока в Брянском районе во вторник, 6 июля. Обоим потребовалась госпитализация, сообщают в УГИБДД по региону.

Авария произошла около 10.45 на 11-м километре автодороги «Брянск-Дятьково - граница с Калужской областью». По предварительной информации, ее спровоцировал 58-летний водитель мотоблока - выезжая с второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю ГАЗ-232520. Грузовик следовал со стороны Фокина в сторону Брянска, управлял им 23-летний парень.

- 58-летнего водителя мотоблока увезли в больницу с ушибом легких, множественными переломами ребер, двухсторонним гидротораксом, переломом обеих седалищных костей, - говорят в Госавтоинспекции. - В ДТП также пострадал его 48-летний пассажир. Мужчину также госпитализировали с переломами ребер и ушибом легких.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки в регионе зафиксировали две автоаварии с пострадавшими. Травмы различной степени тяжести получили три человека.

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