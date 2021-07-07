В Брянске на семь часов задержали авиарейс в Ростов-на-Дону. Произошло это во вторник, 6 июля. Об инциденте сообщили в неофициальной сетевой группе международного аэропорта «Брянск».

Самолет должен был вылететь из Брянска в 13.15. Однако по технической причине вылет отложили. В итоге пассажиры рейса А-4280 покинули областной центр только в 20.35 – на резервном борту, прилетевшем из Минеральных Вод. Соответственно проволочка превысила семь часов.

Согласно онлайн-табло авиакомпании «Азимут», самолет совершил транзитную остановку в Волгограде в 22.03, а до конечной точки – Ростова-на-Дону – добрался в половине двенадцатого.

В комментариях к посту пассажиры отметили, что подобное происходит не впервые.

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