В Брянском районе ищут пропавшего 68-летнего Александра Чиндина

В Брянском районе пропал 68-летний Александр Чиндин. Мужчина ушел из своего дома в поселке Свень Центральная днем 6 июля. Об этом сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт" в своей сетевой группе.

Пропавший брянец нуждается в медицинской помощи. Его приметы: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в рубашку с коротким рукавом, серые брюки, коричневые тапки.

О местонахождении пенсионера сообщать следует по телефонам: 8800 700 54 52 (горячая линия отряда) или 02 (полиция).

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