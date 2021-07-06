Брянским медикам выделили 43 миллиона рублей на отпускные за работу в «красной зоне»

Брянским медикам и социальным работникам выделили около 43-х миллионов рублей на повышенные отпускные, которые занимаются лечением и уходом за больными коронавирусом. Фото: Антон ФОКИН

Брянским медикам и социальным работникам, которые занимаются лечением и уходом за больными коронавирусом, выделили около 43-х миллионов рублей на повышенные отпускные. В регион направили из федерального бюджета большее 30 с половиной миллионов рублей на выплаты медикам и около 12 миллионов 300 тысяч - сотрудникам соцучреждений.

Доплату за работу в «красной зоне» получат врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, а также сотрудники социальных учреждений, сообщает ГТРК Брянск.

По поручению главы государства, эти работники с апреля 2020 года получают стимулирующие надбавки за особые условия труда.

Сейчас в Брянской области работают 12 госпиталей, где находятся заболевшие коронавирусной инфекцией. В последнее время дополнительно создали два специализированных лечебных учреждения в Выгоничах и Фокино. Также ковид-пациентов готовятся принять в Карачевской и Новозыбковской ЦРБ.

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