В Брянской области от коронавируса привилось 17 процентов населения

На 6 июля в Брянской области от коронавирусной инфекции привились 208821 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Брянской области от коронавирусной инфекции привились 208821 человек. Это 17,66 процента населения. Такие цифры обнародовал региональный оперативный штаб во вторник, 6 июля.

По численности привитых от ковида Брянская область находится на 35-м месте общероссийского рейтинга. Причем ежедневно здесь прививают в среднем по 4188 человек – или 0,35 процента населения. При сохранении таких темпов для вакцинации 50 процентов населения потребуется 91 день.

Кстати, полный курс вакцинации – то есть двумя компонентами – завершили на данный момент лишь 77441 человек.

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