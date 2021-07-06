В Жуковке строящийся Ледовый дворец планируют сдать в июне

В брянской Жуковке строящийся Ледовый дворец планируют сдать уже в июне. Сейчас здесь завершают строительство арены, сообщает ГТРК «Брянск».

Затем на объекте пройдут пусконаладочные работы. Покататься на новом льду посетители смогут уже в начале нового учебного года.

Около Ледового дворца реконструируют прилегающую территорию. Вблизи дворца обустроят стадион и лыжную трассу. Здесь можно будет проводить тренировки на лыжероллерах.

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