В Брянской области от коронавируса привились больше 208 тысяч человек

В Брянской области прививку от коронавируса сделали 208 821 человек. Такими данными поделился региональный оперативный штаб во вторник, 6 июля.

Вакцинацию проводят в 33 медицинских организациях области. Всего работают 66 прививочных пунктов в медицинских организациях и 12 мобильных пунктов.

За прошедшие 24 часа в регионе коронавирусом заболели 330 человек. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии. Зафиксировали шесть новых смертельных случаев.

В целом в области диагноз подтвердили у 46441 человека. С начала пандемии от коронавируса умерли 578 жителей. Общее число проведенных ПЦР-тестов на «Ковид-19» достигло 622689.

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