Брянца задержали по подозрению в убийстве своего знакомого

Подозреваемый твердым тупым предметом ударил мужчину в шейный позвоночник. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Жителя брянского Карачева задержали по подозрению в причинении смертельных травм своему знакомому. По версии следствия, 50-летний мужчина поздно вечером 25 мая в пьяном виде находился в своей квартире в доме по улице Тургенева. Он был вместе со своим знакомым. Между ними завязалась ссора. Подозреваемый твердым тупым предметом ударил мужчину в шейный позвоночник. Через несколько дней потерпевший умер в больнице.

- На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Сейчас его заключили под стражу. Расследование продолжается.

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