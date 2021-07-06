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Общество6 июля 2021 11:52

В Брянской области коронавирус установил новый рекорд

За сутки опасный диагноз поставили 330 жителям
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области коронавирус установил новый рекорд. За минувший день заболели 330 человек, сообщили в оперативном штабе во вторник, 6 июля. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии.

В целом в регионе болезнь подтвердили у 46441 человека. За все время от коронавируса скончались 578 жителей Брянской области. Непосредственно в последние сутки подтвердили шесть новых смертей.

Общее число проведенных ПЦР-тестов на «Ковид-19» достигло 622689.

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