От коронавируса в Брянской области умерли шесть человек за сутки

Еще шесть человек умерли от коронавируса в Брянской области. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне, сообщил региональный оперативный штаб утром во вторник, 6 июля.

Общее число жертв ковида в Брянской области достигло 578.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали 46441 брянцу. Из них 432145 пациентов – или 93,1 процента – уже выздоровели. Их повторные тесты на инфекцию оказались отрицательными.

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