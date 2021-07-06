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Общество6 июля 2021 11:41

От коронавируса в Брянской области умерли шесть человек за сутки

Общее число жертв ковида достигло 578
Анна ЛЕВКИНА
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Еще шесть человек умерли от коронавируса в Брянской области. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне, сообщил региональный оперативный штаб утром во вторник, 6 июля.

Общее число жертв ковида в Брянской области достигло 578.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали 46441 брянцу. Из них 432145 пациентов – или 93,1 процента – уже выздоровели. Их повторные тесты на инфекцию оказались отрицательными.

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