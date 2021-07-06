Брянец отправится на 10 лет в колонию за покушение на убийство

В Клинцовском районе жителя Новозыбкова осудили за покушение на убийство. В суде установили, что 20-лентий парень в июле 2020 года находился в селе Ущерпье на проводах в армию. Он был пьян. Во время празднования события завязалась драка. Парень нанес трем потерпевшим удары ножом. Это принесло тяжкий вред их здоровью. Кроме того, еще двоим с ножом в руках пригрозил убийством.

- Суд приговорил парня к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также осужденному предстоит возместить в пользу каждого из потерпевших компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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