Иностранец заключил фиктивный брак с жительницей Дятьковского района

Жительница Дятьковского района заключила фиктивный брак с мужчиной из Республики Азербайджан. При этом он уже состоял в браке с гражданкой со своей родины.

В 2019 году он вступил в брак с русской женщиной, чтобы легализовать его пребывание на территории России и упростить процедуру получения им гражданства.

После прокурорской проверки в суд направили иск с требованием признать данный брак недействительным.

- Суд требования прокуратуры удовлетворил, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Брак между гражданкой Российской Федерации с гражданином Республики Азербайджан расторгнут с момента его заключения.

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