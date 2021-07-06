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Общество6 июля 2021 8:45

В Белых Берегах на три дня ограничат движение на железнодорожном переезде

Проезд машин будет возможен только по одном полосе
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянском поселке Белые Берега с 5 по 7 июля ограничат движение на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в ОГИБДД по городу Брянску.

На три дня с 8.00 до 16.00 частично закроют железнодорожный переезд 114-й километр пк 1 станции Белые Берега. Это связано с проведением работ по асфальтированию дорожного полотна.

Движение машин будет возможно только по одном полосе. Водителей просят планировать свой маршрут заранее. А при необходимости искать альтернативные пути для проезда.

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