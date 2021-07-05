В Дубровском районе иномарка улетела в кювет после столкновения с «ГАЗом». Пострадала 63-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Случай произошел около половины девятого утра на 206-м километре автодороги Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь. Столкнулись «Шевроле Клан» и ГАЗ-3307.

Предварительно, ДТП спровоцировал 61-летний водитель легковушки, ехавший в сторону Смоленска.

- Автомобилист пошел на обгон, однако не учел боковой интервал и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком - уточняют в УГИБДД по Брянской области. - После этого «Шевроле» вылетел в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В происшествии травмы получила 63-летняя пассажирка легковой машины. У нее - ушиб грудной клетки и брюшной стенки, повреждения легких, множественные ссадины рук.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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