Жители Брянска пожаловались на женщину со сворой агрессивных собак

Жители Бежицкого района Брянска пожаловались на женщину, которая каждое утро и вечер выгуливает свору агрессивных собак. Фото: скриншот видео, vk.com, "Типичный Брянск".

Жители Бежицкого района Брянска пожаловались на женщину, которая каждый утро и вечер выгуливает свору агрессивных собак. В соцсетях очевидцы сообщают о том, что на улице Клинцовской «женщина в голубом» ежедневно выводит псов без поводков, пугающих прохожих громким лаем.

- На замечания чтобы собаки хотя бы были на поводке она реагирует с агрессией,- пишуь пользователи соцсетей. - В воскресенье, 4 июля, собаки устроили драку и разбудили всю улицу в воскресенье 7.30 утра.

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