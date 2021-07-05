В Красногорском районе завели уголовное дело по факту мошенничества при получении жилищного сертификата

В Красногорском районе завели уголовное дело на местную жительницу по факту мошенничества при получении государственного жилищного сертификата. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Красногорском районе завели уголовное дело на местную жительницу по факту мошенничества при получении государственного жилищного сертификата. Установили, что в 2012 году жительница поселка Красная Гора скрыла совершение сделки по отчуждению жилья и предоставила в поселковую администрацию и в региональный департамент строительства и архитектуры документы, содержащие недостоверные сведения об ее имущественном положении.

На основании этих документов женщине выдали государственный жилищный сертификат на сумму свыше 1 миллиона рублей. Она его обналичила, чем причинила ущерб федеральному бюджету в особо крупном размере.

- Прокурор района направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По результатам их рассмотрения завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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