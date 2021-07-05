В Брянской области задержали 17-летнего организатора экстремистского сообщества

В Брянской области по подозрению в создании экстремистского сообщества задержали 17-летнего уроженца Пермского края. Молодой человек сейчас проживает в регионе. Преступника выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Во время следствия предварительно установили, что не позднее сентября 2020 года подозреваемый, находясь на территории Пермского края, создал и возглавил экстремистское сообщество. Он разработал его организационную структуру, распределил в нем обязанности среди участников, а также разработал план по его расширению. Основной целью сообщества обозначил совершение различных преступлений против личности и собственности в отношении групп лиц, выделенных по национальному признаку.

Для привлечения новых членов задержанный создал подобного рода сообщества и в социальной сети «ВКонтакте». Находясь на территории Брянской области, молодой человек координировал работу созданного им экстремистского сообщества, в том числе и в Пермском крае.

Посредством подготовки к последующему размещению материалов, листовок, на тему экстремистского движения, общения в социальных сетях и личного общения, он осуществлял поиск, идейную обработку и вербовку лиц, для включения их в состав созданного им экстремистского сообщества. Это делалось для последующего совместного совершения преступлений.

- В настоящее время подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - На допросе он признал свою вину в совершенном преступлении и дал показания. Сейчас его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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