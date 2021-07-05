В Брянске 3 и 4 июля поймали 10 безмасочников

В Брянске за прошедшие выходные, 3 и 4 июля, поймали 10 безмасочников. На нарушителей составили протоколы. Межведомственная комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, парикмахерские, торговые центры. Всего – 81 объект.

- Полицейские выписали по три протокола в Бежицком и советском районах и по два – в Фокинском и Володарском, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также нарушителей масочного режима выявляли и в ночное время. Со 2 на 3 июля прошли ночные рейды. Проверили соблюдение предприятиями общественного питания режима работы до 24.00. Комиссия обследовала 52 ресторана, бара, кафе. Нарушителей не выявили.

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