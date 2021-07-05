Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».
АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:
Термист з/плата от 31000 руб. до 43000 руб.
Токарь з/плата от 40000 руб.
Сверловщик з/плата от 31000 руб.
Фрезеровщик з/плата 34500 руб.
Мастер производственного участка з/плата 30000 руб.
Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата 40000 руб.
Слесарь-ремонтник з/плата от 25000 до 35000 руб.
Слесарь механосборочных работ з/плата от 35000 руб.
Слесарь-инструментальщик з/плата 31000 руб.
Слесарь-электромонтажник з/плата от 35000 руб.
Технолог по металлопокрытиям з/плата от 30000 до 40000 руб.
Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб. Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе типовых конфигураций 1С.
Главный технолог з/плата от 60000 до 70000 руб. Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем вас для устройства на работу с 8-00 до 11-30
Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.
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