В Брянске появится улица имени Николая Королева. Она является продолжением улицы Счастливой и ,согласно проекту, пройдет вдоль строящегося Дворца единоборств. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

С такой инициативой в городской Совет обратились руководители «Федерации бокса Брянской области». Николай Федорович Королев – выдающийся боксер СССР, в годы Великой Отечественной войны входил в состав партизанского отряда «Митя».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».