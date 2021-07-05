Брянец за убийство односельчанина на 12 лет отправится в колонию

Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Житель Гордеевского района за убийство односельчанина на 12 лет отправится в колонию особого режима. Во время следствия установили, что 11 декабря 2020 года пьяный мужчина находился в своем доме в деревне Малоудебное. Он поссорился с соседом. Разозлившись, многократно ударил мужчину топором по всем частям тела. От полученных травм потерпевший умер на месте.

- Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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