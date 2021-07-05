В смертельном ДТП в Клетнянском районе выжил двухлетний мальчик

Фото: УГИБДД по Брянской области. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Два человека погибли в ДТП в Клетнянском районе вечером в воскресенье, 4 июля. А вот маленький пассажир одной из иномарок выжил. Двухлетнего мальчика с травмой головы госпитализировали, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Трагедия произошла около восьми часов вечера на 9-м километре автодороги «Клетня-Алексеевка».

- По предварительной информации, ДТП спровоцировал 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», - говорят в Госавтоинспекции. - Двигаясь в сторону поселка Лутна, он вылетел на полосу встречного движения. И протаранил там «Хендай Солярис», рулила которым 28-летняя автомобилистка.

От полученных травм скончался 37-летний пассажир «Фольксваген» и водитель «Хендай». Также в ДТП пострадал двухлетний пассажир второй иномарки. С диагнозом «сотрясение головного мозга, скальпированная рана головы» его госпитализировали. Серьезно травмировался и потенциальный виновник автоаварии. У него - переломы обеих ног и сотрясение мозга. У автомобилиста взяли кровь на установление состояния опьянения.

По факту инцидента полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки в регионе зафиксировали три ДТП с пострадавшими. Двое погибли, четверо получили травмы различной степени тяжести.

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