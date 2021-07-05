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Общество5 июля 2021 10:51

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 327 человек

Еще 12 пациентов скончались от инфекции
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 327 человек. Справились с заболеванием 127 человек. Умерли 12 пациентов. В медицинских учреждениях выполнили 1039 тестов на выявление инфекции, сообщили в региональном оперативном штабе 5 июля.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 46111человек. Среди них прибавилось еще два иногородних. Вылечились 43073 жителя области, скончались 572 пациента. Общее количество исследований на COVID-19 составило 622689.

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