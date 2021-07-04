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Общество4 июля 2021 21:11

В Жуковском районе построили мусоросортировочную станцию

На завершающем этапе находятся станции в Трубчевском и Суражском районах
Марина АНТОНОВА
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В Жуковском районе построили мусоросортировочную станцию производительностью 25 тысяч тонн в год. Завершили строительные работы, осталось смонтировать мусоросортировочную линию и благоустроить территорию. Сейчас обучают персонал для работы на ней.

На завершающем этапе находится строительство таких де станций в Трубчевском и Суражском районах.

- Брянская область станет одной из первых, где на мусоросортировочных линиях будут автоматически отбираться биологические фракции и перерабатываться в компост, - говорят в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области.

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