В Жуковском районе построили мусоросортировочную станцию производительностью 25 тысяч тонн в год. Завершили строительные работы, осталось смонтировать мусоросортировочную линию и благоустроить территорию. Сейчас обучают персонал для работы на ней.

На завершающем этапе находится строительство таких де станций в Трубчевском и Суражском районах.

- Брянская область станет одной из первых, где на мусоросортировочных линиях будут автоматически отбираться биологические фракции и перерабатываться в компост, - говорят в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области.

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