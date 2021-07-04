В Выгоничском районе в ДТП с фурой и грузовиком пострадал один водитель. ДТП случилось около половины пятого вечера в субботу, 3 июля, на 35-м километре трассы Брянск-Новозыбков, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

44-летний водитель фуры "Рено Магнум" ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. ОН не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Грузовик в этом время остановился для поворота.

Травмы получил 47-летний водитель КамАЗа. С повреждением позвоночника его госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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