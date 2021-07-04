В Брянской области 4 июля подтвердили 329 новых случаев коронавируса

В Брянской области в воскресенье, 4 июля, подтвердили 329 новых случаев коронавиурса. Умерли за сутки еще 13 человек. Выздоровели 311 пациентов, сообщают в оперативном штабе.

Медики выполнили 2869 тестов на инфекцию. Общее число тестирования достигло 621650.

За все время эпидемии диагноз "коронавирус" поставили 45784 брянцам. Вылечились 42946 из них. 560 человек не смогли победить болезнь.

На 4 июля прививку сделали 203432 жителя области.

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