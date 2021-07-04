Брянские троллейбусники записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Работники муниципального предприятия просят обновить подвижной состав за счет федерального бюджета.

В июле вновь сократилось число машин, которые выходят на линию. С 1 июля на улицах города работает меньше 50 троллейбусов. В июле отменили троллейбусный маршрут №15.

В Брянске предпочтение отдали дизельным автобусам. С предстоящей отменой маршрутных такси заменить микроавтобусы должны именно они.

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