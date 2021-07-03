В Брянской области собирают деньги на восстановление деревянного храма 19-го века

Фото: кадр из видео.

В Брянской области собирают деньги на восстановление деревянного храма в селе Душатин в Суражском районе. Сбор средств объявил настоятель Александр. Он снял видео с крыши церкви.

- Этот памятник деревянного зодчества постепенно разрушается, - пишет автор ролика. - Часть необходимых материалов была пожертвована храму, благодаря чему началась реконструкция ветхой кровли. Но не хватает денежных средств для оплаты труда рабочих.

Храм Василия Великого 1896 года постройки. Он является действующим.