В Климовском районе мотоциклист съехал в кювет: погиб пассажир

В Климовском районе мотоциклист съехал в кювет. В ДТП погиб 23-летний пассажир.

Авария случилась около одиннадцати часов вечера в четверг, 1 июля, на 18-м километре дороги Старый Ропск - Забрама, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

21-летний водитель на мотоцикле "Урал" ехал со стороны села Сутаны в сторону села Каменский хутор. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и вылетел в кювет.

Пассажир от травм скончался. Мотоциклист не пострадал.

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