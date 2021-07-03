Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июля 2021 13:00

Жителей Брянской области предупредили о грозе и граде 4 июля

Температура воздуха днем - до 28 градусов
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Жителей Брянской области предупредили о возможной непогоде в воскресенье, 4 июля. Ночью пройдет кратковременный дождь, местами сильный. Днем возможна гроза, в отдельных районах ливни с градом, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер будет дуть с северо-востока. Днем при грозе порывы его могут достигать 15-18 метров в секунду.

Ночью прогнозируют от 14 до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 28.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».