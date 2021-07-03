В Комаричском районе в ДТП с фурой погиб водитель легковушки

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В дорожно-транспортном происшествии в Комаричском районе погиб 40-летний водитель "Шевроле Ланос". Автоавария случилась около восьми часов утра в субботу, 3 июля, на 444-м километре трассы М3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист за рулем легковушки ехал со стороны Брянска в строну Севска. Он не учел дистанцию и врезался в фуру "Скания", которая двигалась впереди. За рулем большегрузная сидел 57-летний водитель.

- Водитель автомобиля "Шевроле Ланос" от полученных травм скончался, - говорят в областной Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у водителя осуществлен забор крови.

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