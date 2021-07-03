В Брянске в честь 85-летия образования ГАИ на улицы вышел исторический патруль

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске в честь 85-летия со дня основания службы ГАИ-ГИБДД на улицы вышел исторический патруль. Автоинспекторы дежурили в центре города на машинах двух поколений. Они останавливали водителей и раздавали памятки по безопасности дорожного движения и светоотражающие сувениры.

Водители поздравляли инспекторов с предстоящим праздником. День ГИБДД отмечают 3 июля.

- Мероприятие вызвало интерес у участников дорожного движения, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Проезжая мимо многие автолюбители приветственно сигналили автоинспекторам.

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