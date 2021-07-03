В Брянской области число привитых от коронавируса превысило 200 тысяч человек. Данные пока не загружены в федеральный реестр. Об этом 2 июля сообщили на заседании оперативного штаба в областном правительстве.

По данным оперштаба, на 3 июля вакцину получили 198 тысяч 935 брянцев. За сутки привились больше пяти тысяч жителей.

Последняя партия вакцины "Спутник V", 43500 доз, поступила в прививочные кабинеты области 1 и 2 июля.

- Ситуация сейчас такая, что многие осознали, насколько опасен вирус и стали активно прививаться, - сказал губернатор Александр Богомаз. - Другого выхода, кроме вакцины просто нет. Я сделал прививку еще в прошлом году. Конечно, если бы мы активнее вакцинировались с самого начала, сейчас не было бы такого прироста. Кроме того, многие до сих пор относятся к этому не серьезно — люди не носят маски и в общественном транспорте, и торговых центрах, я сам вчера в этом убедился. То есть, одни прививаются, а другие игнорируют, получается, что страх прошел что ли?