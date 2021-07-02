В Брянске открылась выставка памяти Юрия Новикова

Выставка «Художник живет в своих творениях» начала свою работу в городском выставочном зале в Брянске в четверг, 1 июля. Она посвящена памяти художника-монументалиста Юрия Новикова, сообщают в горадминистрации.

Инициатором выставки выступила актриса Брянского областного театра кукол Наталия Громыкина. Кстати, она же провела церемонию открытия.

В экспозицию вошли витражи, живопись, графика, керамика, иконы, эскизы.

В рамках встречи показали небольшой фильм о Юрии Новикове. А украсил ее солист Брянского губернаторского симфонического оркестра Александр Попов, игравший на флейте.

Посетить выставку можно до 18 июля.

СПРАВКА «КП»:

Юрий Новиков семь лет работал главным художником Брянска. В 1975-м его избрали председателем Брянской организации Союза художников СССР. И эту должность Юрий Владимирович занимал аж 24 года. С 1981 года был членом Правления Союза художников РСФСР. Участвовал в шести съездах Союза художников. Избирался депутатом брянского горсовета. Преподавал в Брянском художественном училище и Брянском педагогическом институте имени Ивана Петровского.

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